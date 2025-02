Mischwald am Harzer Klosterwanderweg Ärger über Baumfällungen bei Wernigerode: So erklärt Forstbetrieb Schneisen und zerstörten Weg

Abholzungen im Wald an der Himmelpforte haben Bestürzung bei Naturfreunden in Wernigerode ausgelöst. Nun äußert sich der Landesforstbetrieb Sachsen-Anhalt zu den Gründen - und dazu, wann das nächste Mal ähnliche Arbeiten an der Stelle des Harzer Klosterwanderwegs anstehen.