Dieser Wettbewerb war als Höhepunkt der Sommerferien im Wernigeröder Waldhofbad angekündigt worden: So lief die Premiere der Arschbomben-Meisterschaft in der Harz-Stadt.

Arschbomben-Meisterschaft in Wernigerode: Wer bei der Premiere siegt

Erste Arschbombenmeisterschaft in Wernigerode: Für diesen Sprung ins Waldhofbad der Harz-Stadt gab es Platz zwei.

Wernigerode - Wem gelingt die beste Arschbombe? Auf diese Frage wurde am Donnerstag (1. August) im Wernigeröder Waldhofbad eine Antwort gesucht. Gut 50 Liebhaber des kühlen Nasses aus vier Bundesländern sind bei der ersten offiziellen Meisterschaft für kühne Sprünge vom Ein- und Fünf-Meter-Brett an den Start gegangen.

Lesen Sie auch: Sommer-Highlight: Erste Arschbombenmeisterschaft in Wernigerode

Eine Jury hat die einzelnen Sprünge bewertet. Angetreten wurde in drei verschiedenen Altersklassen, die jeweils noch in männliche und weibliche Teilnehmer unterteilt war. Anika Schwabe erreichte mit ihrem Platscher Platz zwei in der Damenkonkurrenz. Übertroffen wurde sie nur von Johanna Ulrich.

In der Altersklasse sieben bis zwölf Jahre haben am Ende Nora Wüstemann und Sebastian Spiegel gewonnen. Gabriele Mantho und Lukas Schärfe konnten bei den Teilnehmern zwischen 13 und 18 Jahren jubeln. Bei den Männern beeindruckte Tobias Kohlhoff am meisten.