Auf gelungenen Transport in die Stabkirche Stiege folgt Großputz

Rund um die Stabkirche Stiege wird derzeit wieder fleißig gearbeitet. Die Mitglieder des Fördervereins bereiten die offizielle Eröffnung vor, die in zwei Monaten stattfinden soll. Besucher können wieder die Baustelle besichtigen.

Stiege - Noch zwei Monate, dann steht die offizielle Eröffnungsfeier an: Der Umzug der Stabkirche Stiege von der früheren Lungenklinik Albrechtshaus in den Ortskern ist in weiten Teilen abgeschlossen. Während die Bauarbeiten pausierten, haben die Mitglieder des Stabkirchen-Vereins selbst Hand angelegt.