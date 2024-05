Der Verein Tschernobylhilfe Harz will dieses Jahr eine vierköpfige Gruppe aus Weißrussland für einen Erholungsurlaub in die Region holen. Erstmals erwartet die Kinder dabei ein Ausflug nach Italien.

Kinder aus Stolin besuchen bei einem früheren Aufenthalt an der Rappbodetalsperre in Rübeland.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Benneckenstein. - Aus dem Gebiet Stolin in den Harz: Vier Kinder und zwei Erwachsene kommen ab Juni für einen Monat aus dem radioaktiv verstrahlten Gebiet in Weißrussland für einen Ferienaufenthalt in den Harz. In diesem Jahr gibt es für die Kinder sogar einen besonderen Ausflug, der sie mehrere Tage außerhalb Deutschlands führen wird.