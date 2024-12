Für das Jahr 2025 haben sich Aktive in Elend einiges vorgenommen. Nicht nur soll der beliebte Runderwanderweg auf Vordermann gebracht werden, auch ein ganz besonderes Projekt für Einwohner und Touristen ist geplant.

Ausblick auf 2025: Was in dem kleinen Harz-Ort alles geplant ist

Projekte in Elend

In Elend sind für 2025 aufwendige Projekte geplant.

Elend. - Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu, die Blicke richten sich bereits auf anstehende Projekte für 2025. So auch in Elend: In dem kleinen Oberharz-Ort sollen einige Vorhaben ihren Lauf nehmen.