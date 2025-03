Die Bäckerei Silberbach aus Wernigerode gehört zu den besten ihres Fachs in ganz Deutschland. Doch für die nächste Zeit müssen sich Kunden auf eine kleinere Auswahl und einen Ausweich-Standort einstellen. Die Filiale in der Marktstraße wird saniert.

Bäckerei Silberbach in Wernigerode: Brot und Kuchen werden nun im Flur verkauft

Wernigerode. - Kunden der Bäckerei Silberbach in Wernigerode erwartet derzeit eine Überraschung: Der Laden in der Marktstraße ist geschlossen. Statt dem Geruch von frischen Brötchen liegt Baustaub in der Luft.