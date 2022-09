Bahnexperte plädiert für Lok-Umrüstung der Harzer Schmalspurbahn auf Ölfeuerung

Ein Zug der Harzer Schmalspurbahn rollt auf den Gleisen im Nationalpark Harz. Kritiker sehen in den kohlebefeuerten Loks eine große Brandgefahr.

Wernigerode - In der aktuellen Debatte um mögliche Brandgefahren, die von Dampfloks der HSB ausgehen könnten, hat sich Werner Schneider zu Wort gemeldet. Der 80-jährige Wernigeröder hat nach eigenen Worten Eisenbahnbetriebs- und Verkehrstechnik studiert und zuletzt bis 1993 als Bahnhofsvorsteher in Blankenburg und später im Güterverkehr in Hannover gearbeitet. Schneider schlägt vor, über eine Umrüstung der HSB-Loks auf Ölhauptfeuerung nachzudenken.