Antiquitäten mit Promi-Bonus „Bares für Rares“ im Harz: So ticken Friedrich Häussers Kunden in Wernigerode und Quedlinburg
Friedrich Häusser und sein Sohn Henrik bringen den Charme von „Bares für Rares“ in den Harz. Aber welche Stücke sind in ihren Geschäften überhaupt gefragt – welche bleiben liegen? Unterscheiden sich die Kunden in Wernigerode und Quedlinburg? Die beiden Antiquitätenhändler gewähren einen Blick hinter die Kulissen.
Aktualisiert: 11.08.2025, 08:57
Wernigerode. - Seit April ist ein Stück „Bares für Rares“ in Wernigerode im Harz zu finden: Friedrich Häusser, aus der ZDF-TV-Show bekannt, und sein Sohn Henrik haben ein Antiquitätengeschäft in der Fußgängerzone eröffnet. Aber wie ticken die Kunden in der Harz-Stadt? Welche Kostbarkeiten kaufen sie, welche wollen sie loswerden - und welche können sie sich sparen?