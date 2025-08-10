Friedrich Häusser und sein Sohn Henrik bringen den Charme von „Bares für Rares“ in den Harz. Aber welche Stücke sind in ihren Geschäften überhaupt gefragt – welche bleiben liegen? Unterscheiden sich die Kunden in Wernigerode und Quedlinburg? Die beiden Antiquitätenhändler gewähren einen Blick hinter die Kulissen.

„Bares für Rares“ im Harz: So ticken Friedrich Häussers Kunden in Wernigerode und Quedlinburg

Der aus der ZDF-Show "Bares für Rares" bekannte Antiquitätenhändler Friedrich Häusser und sein Sohn Henrik führen seit April ein Geschäft in Wernigerode. Wie ticken die Kunden im Harz?

Wernigerode. - Seit April ist ein Stück „Bares für Rares“ in Wernigerode im Harz zu finden: Friedrich Häusser, aus der ZDF-TV-Show bekannt, und sein Sohn Henrik haben ein Antiquitätengeschäft in der Fußgängerzone eröffnet. Aber wie ticken die Kunden in der Harz-Stadt? Welche Kostbarkeiten kaufen sie, welche wollen sie loswerden - und welche können sie sich sparen?