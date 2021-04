Bauamts-Mitarbeiter in Quarantäne

Mitarbeiter des Ilseburger Bauamtes befinden sich derzeit in Quarantäne und müssen sich Corona-Tests unterziehen.

Ilsenburg

Die Covid 19-Pandemie hat jetzt auch direkten Einfluss auf die Arbeit in der Ilsenburger Stadtverwaltung. Wie Bürgermeister Denis Loeffke (CDU) am Montag mitteilte, befindet sich ein Großteil der Mitarbeiter des Bauamtes in vom Gesundheitsamt verordneter häuslicher Quarantäne.

„Wegen dieser unumgänglichen Maßnahme sind die Mitarbeiter des Bauamtes zurzeit nicht wie gewohnt erreichbar. Wir bitten die Bürger dafür um Verständnis“, sagte Loeffke. Er hat veranlasst, dass die Betroffenen mit Laptops ausgerüstet werden, um somit zumindest bedingt von zu Hause aus arbeiten können. „Dennoch werden wir einige Zeit mit Einschränkungen umgehen müssen“, sagt der Verwaltungschef.

Bauhof nicht betroffen

Nicht betroffen sind allerdings die Mitarbeiter des Bauhofes. „Der Bauhof kann weiter wie geplant arbeiten, da es dort weder Verdachtsfälle noch bekannte Kontakte mit Infizierten gibt“, sagte der Bürgermeister auf Volksstimme-Nachfrage.

Verwaltungsintern sollen die Aufgaben so verteilt werden, dass zumindest die wichtigsten aktuellen Dinge weiter vorangebracht werden und nicht ins Stocken geraten. Das bedeutet auch, dass nicht an kurzfristige Termine gebundene Sachverhalte zwangsläufig auf Eis liegen.

Nicht von den Vorsichtsmaßnahmen betroffen ist das Bürgeramt der Ilsenburger Stadtverwaltung, teilt Denis Loeffke weiter mit. Stand Montag bleibt das Bürgeramt wie gewohnt unter den vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen geöffnet.