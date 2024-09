Der Altstadtkreisel gilt als eine der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Wernigerodes. In Kürze wird die Tunnelkreuzung erneut zur Baustelle.

Neue Baustelle in Wernigerode: Altstadtkreisel wird gesperrt: Was Autofahrer jetzt wissen müssen

Wernigerode. - Autofahrer in Wernigerode müssen in der nächsten Woche einen Umweg einplanen: Der Altstadtkreisel wird zeitweise gesperrt. Nun steht fest, wann genau an der Tunnelkreuzung von Bundesstraße 244, Schlachthof- und Gustav-Petri-Straße gebaut werden soll.