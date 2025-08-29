Das Rathaus, sonst beliebtes Fotomotiv und Herzstück der Wernigeröder Altstadt, ist derzeit verhüllt. Bauarbeiten verändern den Blick auf das historische Gebäude – aber wie lange noch? Wird das Harzer Wahrzeichen pünktlich zum Weihnachtsmarkt wieder enthüllt? Ein Blick hinter die Kulissen der Baustelle.

Sanierung am Rathaus Wernigerode: Wie lange bleibt das Wahrzeichen noch verhüllt?

Das Rathaus Wernigerode ist derzeit eine Großbaustelle. Baudezernent Immo Kramer zeigt, was hinter der bunten Plane, die die Fassade des Wahrzeichens bedeckt, passiert.

Wernigerode. - Das Rathaus ist eines der Wahrzeichen Wernigerodes, das wohl meistfotografierte Gebäude der Harz-Stadt. Normalerweise. Derzeit ist die markante Fassade für Bauarbeiten von einer bunten, nicht unumstrittenen Plane verdeckt. Was geschieht dahinter? Und vor allem: Bleibt der Sicht- und Staubschutz zum Schokoladenfestival und zum Weihnachtsmarkt hängen?