Historisches Fachwerkgebäude Sanierung am Rathaus Wernigerode: Wie lange bleibt das Wahrzeichen noch verhüllt?
Das Rathaus, sonst beliebtes Fotomotiv und Herzstück der Wernigeröder Altstadt, ist derzeit verhüllt. Bauarbeiten verändern den Blick auf das historische Gebäude – aber wie lange noch? Wird das Harzer Wahrzeichen pünktlich zum Weihnachtsmarkt wieder enthüllt? Ein Blick hinter die Kulissen der Baustelle.
Aktualisiert: 29.08.2025, 09:53
Wernigerode. - Das Rathaus ist eines der Wahrzeichen Wernigerodes, das wohl meistfotografierte Gebäude der Harz-Stadt. Normalerweise. Derzeit ist die markante Fassade für Bauarbeiten von einer bunten, nicht unumstrittenen Plane verdeckt. Was geschieht dahinter? Und vor allem: Bleibt der Sicht- und Staubschutz zum Schokoladenfestival und zum Weihnachtsmarkt hängen?