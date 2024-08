Sperrung und Umleitung am Westerntor in Wernigerode: Das müssen Autofahrer jetzt wissen

An der Westerntorkreuzung (B 244, L 100) in Wernigerode muss die Ampelanlage ausgetauscht werden.

Wernigerode. - Jetzt ist es so weit. Die Bauarbeiten an der Westerntorkreuzung in Wernigerode – dort wo sich B 244, L 100 und Bahngleise kreuzen - haben am Montag, 19. August, begonnen. Autofahrer müssen sich deshalb auf Behinderungen einstellen.