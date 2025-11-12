Baustelle mit Verkehrseinschränkungen Westerntorkreuzung in Wernigerode wird saniert - Sperrungen und Umleitungen für Autofahrer
Die Westerntorkreuzung wird saniert – und das hat Folgen für den Verkehr in Wernigerode. Welche Straßen demnächst betroffen sind, wie lange die Bauarbeiten dauern und was Autofahrer zur notwendigen Sperrung wissen müssen.
Aktualisiert: 12.11.2025, 10:21
Wernigerode. - Die Westerntorkreuzung in Wernigerode wird Großbaustelle. Der vielbefahrene Verkehrsknotenpunkt, an dem Bundesstraße 244, Landesstraße 100 und die Gleisen der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) zusammentreffen, wird saniert. Für Autofahrer bedeutet das Sperrungen und Umleitungen.