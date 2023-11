Keine Lust auf Gedränge auf dem Weihnachtsmarkt? In Benzingerode im Harzgibt es eine Alternative. Wie sich der Wernigeröder Ortsteil für einen Abend verwandelt.

Einstimmung auf Weihnachten in Benzingerode: Die Vereine des Harz-Ortes laden rings um die Kirche zu einem Adeventsmarkt ein.

Benzingerode. - Volle Fußgängerzonen, Parkplatzsuche, kommerzielle Waren an den Ständen – die großen Weihnachtsmärkte der Harz-Region treffen nicht jedermanns Geschmack. Wer dazu eine Alternative sucht, wird in Benzingerode fündig. Einmal im Jahr veranstaltet Vereine und Institutionen des Wernigeröder Ortsteils auf dem Kirchplatz ein Adventsfest.

Längst ein Geheimtipp – nicht nur für Benzingeröder. „Die Veranstaltung hat sich richtig gemausert, Jahr für Jahr kommen mehr Besucher“, sagt Ortsbürgermeister Detlef Trolldenier (parteilos). Er sei stolz darauf, was die Benzingeröder auf die Beine stellen.

Wer sich selbst einmal davon überzeugen möchte, erhält am Freitag, 1. Dezember, Gelegenheit dazu. Um 17 Uhr startet das diesjährige Weihnachtsbaumaufstellen, teilt Heike Fischer vom Organisationsteam mit.

Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte sowie die Mitglieder des Spielmannszuges laden zu einem Laternenumzug ein. „Der Spielmannszug wird außerdem zum ersten Mal in der Kirche spielen“, kündigt die Benzingeröderin an. Geplant sei zudem eine kurze Andacht in dem Gotteshaus und ein Auftritt des Chores.

Kinder dürfen sich auf den Besuch des Weihnachtsmannes und einen Bastelstand freuen. Außerdem steht ein Wunschzettelkasten parat.

Währenddessen können die Erwachsenen Buden vor der Kirche erkunden. Neben Glühwein und Leckereien werden dort Adventsgestecke und Co. angeboten.