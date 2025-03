Sinkende Geburtenzahlen stellen Wernigerode vor eine schwierige Entscheidung: Soll die Kinderkrippe „Am Auerhahn“ in Wernigerode geschlossen werden? Darüber hat nun der Stadtrat entschieden.

Beschlossene Sache? Ob erste Kinderkrippe in Wernigerode 2026 schließt

Wernigerode. - In Wernigerode werden immer weniger Kinder geboren. Der Stadtverwaltung zufolge kamen in den Jahren bis 2022 jeweils mehr als 200 Kinder zur Welt, 2024 sank die Zahl der Neugeborenen dramatisch auf 136. Aus diesem Grund soll die Kinderkrippe „Am Auerhahn“ geschlossen werden. Nun steht die endgültige Entscheidung fest.

Am Donnerstag, 27. Februar 2025, haben die Mitglieder des Wernigeröder Stadtrates die Schließung der Kinderkrippe im Stadtteil Hasserode beschlossen. Zuvor hatten die Mitglieder des Sozialausschusses vom Wernigeröder Stadtrat diesen Plan einstimmig empfohlen.

Kinderkrippe in Wernigerode soll bis Sommer 2026 geschlossen werden

Seit Anfang 2025 werden die Neuanmeldungen laut Verwaltung reduziert. Sodass die Einrichtung am 31. Juli 2026 - „mit Schließzeit der Krippe und realisierbarer Übergangsgestaltung in weiterführende Betreuung“ – geschlossen wird. Eltern sollen zu alternativen Betreuungsmöglichkeiten beraten werden. „Erfahrungsgemäß wechseln die meisten Kinder in die Villa Sonnenschein“, heißt es.

Vor der Abstimmung sagt Cary Barner von der CDU-Fraktion, dass sie wisse, dass das keine leichte Entscheidung für ihre Ratskollegen sei. Aber es sei die richtige. Zudem hoffe sie, dass die Kinder und Eltern sich in ihrer neuen Einrichtung gut einfinden werden.