Die Talsperre Wendefurth kann in den Winterferien besichtigt werden. Was Kinder und andere Interessierte dort erwartet und wie sie teilnehmen können.

Aktion in den Winterferien

Oberharz. - Ferienkinder aufgepasst! In den Winterferien, die am 27. Januar beginnen und am 31. Januar 2025 enden, wird es möglich sein, die Talsperre Wendefurth im Harz zu besichtigen.