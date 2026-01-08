Haus des Gastes in Hasselfelde Besondere Ausstellung im Oberharz verlängert: Historische Spielzeuge in Heimatstube zu sehen

Die Ausstellung „Altes Spielzeug“ in der Heimatstube in Hasselfelde ist länger zu sehen als ursprünglich geplant. Grund dafür ist die große Resonanz. Zu sehen sind dort viele alte Exponate wie Handpuppen, Spiele und ein altes Grammophon.