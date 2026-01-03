Wiedereröffnung im Januar 2026 Betreiberin von beliebtem Eiscafé im Harz geht in Ruhestand: Was das für Geschäft bedeutet

Das Eiscafé Hartmann in Hasselfelde ist bei Einwohnern des Oberharz-Städtchens und Gästen von außerhalb beliebt. Nun hat sich Betreiberin Renate Hartmann in den Ruhestand verabschiedet. So geht es mit dem Geschäft weiter.