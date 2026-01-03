weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Ruhestand der Betreiberin: So geht es mit dem Eiscafé Hartmann im Harz weiter

Wiedereröffnung im Januar 2026 Betreiberin von beliebtem Eiscafé im Harz geht in Ruhestand: Was das für Geschäft bedeutet

Das Eiscafé Hartmann in Hasselfelde ist bei Einwohnern des Oberharz-Städtchens und Gästen von außerhalb beliebt. Nun hat sich Betreiberin Renate Hartmann in den Ruhestand verabschiedet. So geht es mit dem Geschäft weiter.

Von Matthias Distler Aktualisiert: 05.01.2026, 14:58
Antje Cajus (links) mit ihrer Mutter Renate Hartmann vor dem Eiscafé Hartmann in Hasselfelde. 1982 eröffnet steht jetzt ein Generationenwechsel an. 
Antje Cajus (links) mit ihrer Mutter Renate Hartmann vor dem Eiscafé Hartmann in Hasselfelde. 1982 eröffnet steht jetzt ein Generationenwechsel an.  Foto: Eiscafé Hartmann

Hasselfelde. - Einst mit dem Straßenverkauf begonnen, ist das Eiscafé Hartmann seit der Eröffnung 1982 aus dem Stadtbild Hasselfeldes nicht mehr wegzudenken. Zum Jahresende 2025 hat Betreiberin Renate Hartmann jedoch aufgehört.