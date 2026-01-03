Wiedereröffnung im Januar 2026 Betreiberin von beliebtem Eiscafé im Harz geht in Ruhestand: Was das für Geschäft bedeutet
Das Eiscafé Hartmann in Hasselfelde ist bei Einwohnern des Oberharz-Städtchens und Gästen von außerhalb beliebt. Nun hat sich Betreiberin Renate Hartmann in den Ruhestand verabschiedet. So geht es mit dem Geschäft weiter.
Aktualisiert: 05.01.2026, 14:58
Hasselfelde. - Einst mit dem Straßenverkauf begonnen, ist das Eiscafé Hartmann seit der Eröffnung 1982 aus dem Stadtbild Hasselfeldes nicht mehr wegzudenken. Zum Jahresende 2025 hat Betreiberin Renate Hartmann jedoch aufgehört.