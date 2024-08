Tagestätte „Haus der Hoffnung“ Betreuung für psychisch Erkrankte: Was sich jetzt in Wernigerode für Betroffene verbessert

Das „Haus der Hoffnung“ ist eine wichtige Anlaufstelle in Wernigerode für psychisch und seelisch Erkrankte. Doch vor allem in der Corona-Pandemie gab es Probleme in der Einrichtung. Wie die nun behoben werden sollen.