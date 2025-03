Ein Großbrand hält das Nordharz-Dorf Langeln auch einen Tag nach seinem Ausbruch noch in Atem. Inzwischen gibt es mehr Klarheit zu den Schäden, die die Flammen in einer Scheune anrichteten, und der Ursache für das Feuer.

Zweimal sind am Mittwoch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Langeln an eine Brandstelle im Nordharz-Dorf gerufen worden.

Langeln. - Am Ort des Großbrandes an der Friedrichstraße in Langeln ist auch am Mittwoch (19. März) noch keine Ruhe eingekehrt. In den Morgenstunden musste die Ortsfeuerwehr noch einmal ausrücken.