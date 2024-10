Diese Baustelle in Wernigerodes Altstadt zieht viele Blicke auf sich: Nicht mal 200 Meter vom Rathaus entfernt entsteht ein neues Gebäude mit Restaurant und Ferienwohnungen. Was alles geplant ist und vor welchen Problemen die Planer stehen.

Brache in Wernigerodes Altstadt verschwindet: Neues Restaurant in altem Fachwerk

Das Fachwerk-Skelett des historischen Hauses an der Kochstraße in Wernigerode ist komplett freigelegt.

Wernigerode. - Bis Ende 2025 soll sich eine der letzten Brachen in Wernigerodes Innenstadt in ein Wohn- und Geschäftshaus samt Restaurant verwandeln. Im Juli haben die Arbeiten an der Ecke Unterengengasse/Kochstraße auf dem ehemaligen Gelände einer Kampfsportschule begonnen, nun nehmen die Pläne der Bauherren Gestalt an.