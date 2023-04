Sie soll noch in diesem Jahr eröffnet weden: Die neue Kita in der Harz-Stadt Ilsenburg. Doch nun sorgt ein Brand auf der Baustelle für einen Großeinsatz der Feuerwehr.

Ilsenburg - Donnerstag, 27. April, 16.15 Uhr: Fast zeitgleich gehen in der Leitstelle des Landkreises Harz mehrere Meldungen zu einem größeren Brand in Ilsenburg ein. Einige Zeugen meldeten den Brand im Anglerheim am Kitzsteinteich, doch tatsächlich stand ein Segment des im Bau befindlichen Kindergartens in Flammen.