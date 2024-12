Feuerwehr und Rettungsdienst düsen durch Wernigerode in Richtung Harzblick. Was ist in dem Wohnviertel der Harz-Stadt geschehen?

Feuerwehr-Einsatz in Wernigerode: Was hinter Alarm kurz vor Silvester steckt

Am Barrenbach in Wernigerode hat am Montagnachmittag, 30. Dezember, ist auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen, das aber schnell gelöscht werden konnte.

Wernigerode. - Sirenengeheul hat am Montagnachmittag, 30. Dezember, Wernigeröder aufgeschreckt: In einem Wohnblock an der Straße Am Barrenbach im Wohnviertel Harzblick brach auf einem Balkon in der vierten Etage ein Feuer aus.