CDU intern unter Druck: Matthias Winkelmann, Fraktionschef im Wernigeröder Stadtrat, fordert einen Kurswechsel im Umgang mit der rechtsextremen AfD – und bringt damit nicht nur seine Partei in Erklärungsnot. Der Vorstoß sorgt für heftige Debatten im Harz und darüber hinaus.

Fällt die Brandmauer in Wernigerode? CDU-Fraktionschef Matthias Winkelmann spricht sich für eine mögliche Zusammenarbeit mit der in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD aus.

Wernigerode. - Matthias Winkelmann sorgt für Aufregung weit über die Wernigeröder CDU hinaus: Der Fraktionschef der Christdemokraten im Stadtrat hatte in einem ZDF-Interview ein schnellstmögliches Ende der Brandmauer zur rechtsextremen AfD gefordert. Worte, zu denen er auch nach heftiger Kritik steht.