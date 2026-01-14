Wintereinsatz im Harz Schon wieder Drama am Brocken: Feuerwehr muss erneut einen verirrten Wanderer retten
Im Harz wird noch über die riskante Rettung eines Wanderers am Freitagabend vom verschneiten Brocken diskutiert. Da muss die Feuerwehr Schierke erneut zu einem hilflosen Wanderer am höchsten Berg im Harz ausrücken. Was dieses Mal passiert ist.
Aktualisiert: 14.01.2026, 13:42
Schierke. - Erneuter Einsatz für die Feuerwehr am Brocken: Am Montagabend, 12. Januar, forderte ein orientierungsloser Wanderer, der im Bereich Eckerloch unterwegs war, per Notruf die Hilfe der Retter an. Es ist nicht der erste Fall in dieser Woche.