Im Harz wird noch über die riskante Rettung eines Wanderers am Freitagabend vom verschneiten Brocken diskutiert. Da muss die Feuerwehr Schierke erneut zu einem hilflosen Wanderer am höchsten Berg im Harz ausrücken. Was dieses Mal passiert ist.

Schon wieder Drama am Brocken: Feuerwehr muss erneut einen verirrten Wanderer retten

Schon wieder ist ein Wanderer im Schneesturm am Brocken in Not geraten und musste gerettet werden. Die Feuerwehr Schierke musste sich für die Rettungsaktion erneut zwei Motorschlitten bei Brockenwirt Daniel Steinhoff ausleihen.

Schierke. - Erneuter Einsatz für die Feuerwehr am Brocken: Am Montagabend, 12. Januar, forderte ein orientierungsloser Wanderer, der im Bereich Eckerloch unterwegs war, per Notruf die Hilfe der Retter an. Es ist nicht der erste Fall in dieser Woche.