Bürgermeister im Nordharz fordern Präsenz der Polizei

Veckenstedt - Die fehlende Polizeipräsenz in der Gemeinde Nordharz ist ein Problem, das Stapelburgs Ortsbürgermeister Detlef Winterfeld (SPD) so sehr auf den Nägeln brennt, dass er während der jüngsten Gemeinderatssitzung seinem Unmut Luft machte. „Es ist einfach niemand da, der den Leuten mal auf die Finger klopft“, wies Winterfeld auf die seit Monaten anhaltenden Sachbeschädigungen in seinem Ort hin. Dafür erntete er zustimmendes Kopfnicken bei seinen Ortsbürgermeister-Kollegen. Sie haben, wenngleich geringer als in Stapelburg, ähnliche Probleme.