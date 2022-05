Bürgermeister-Wahl in Blankenburg: So will Christian Brandt punkten

In der Harz-AfD Harz ist er Vizechef, doch bei der Bürgermeister-Wahl in Blankenburg tritt Christian Brandt als Einzelbewerber an. Er fordert Amtsinhaber Heiko Breithaupt (CDU) heraus.

Christian Brandt an einem seiner Lieblingsplätze: Am Braunschweiger Löwen im Barockgarten. Der 44-Jährige will Blankenburgs Bürgermeister werden, nachdem er bei der Landtagswahl 2021 ein Direktmandat verfehlte.

Blankenburg - Sein wichtigstes Ziel für die Bürgermeister-Wahl am Sonntag (27. Februar) hat Christian Brandt schon erreicht: „Ich will, dass die Blankenburger eine Alternative haben und nicht nur der Name Heiko Breithaupt auf dem Wahlzettel steht“, begründet der Cattenstedter seine Kandidatur. Damit habe er, so der Vizechef des AfD-Kreisverbandes Harz, auf die Wünsche vieler Einwohner reagiert. Sie hätten ihn gebeten und letztendlich überzeugt anzutreten.