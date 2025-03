Patrick Walter vom Brockenbäcker Tanne will das Harzer Café wiedereröffnen.

Tanne. - Viele Jahre mussten die Tanner auf ein Café in ihrem Ort verzichten. Wollten die Einwohner Torte essen oder Brot kaufen, mussten sie dafür in die umliegenden Orte fahren. Das wird sich in wenigen Tagen jedoch ändern. Denn das beliebte Café Brockenbäcker wird wiedereröffnet.