Das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode sagt die Schlossfestspiele 2020 ab. Es gibt bereits Ideen für einen musikalischen Ersatz.

Wernigerode l Lange hatte das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode (PKOW) um Chef Christian Fitzner gehofft, nun gibt es traurige Gewissheit: Die 25. Auflage der Schlossfestspiele im Sommer 2020 fällt aus. Grund sei die Corona-Pandemie und die „damit verbundenen Auflagen“, informiert Orchestermanagerin Lysann Weber.

Die Entscheidung sei nach „einer Risikoabwägung mit den Gesellschaftern“ gefallen, heißt es in der Mitteilung weiter. Alle Veranstaltungen des Festspielsommers zwischen dem geplanten Eröffnungskonzert am 1. August und der Last Night am 5. September seien kurzfristig abgesagt.

„Dieser Schritt schmerzt sehr, aber es gibt einfach zu viele Unwägbarkeiten“, berichtet Orchesterchef Fitzner am Freitagnachmittag auf Volksstimme-Anfrage. „Der Teufel steckt im Detail.“ Als problematisch hätten sich vor allem die Einhaltung von Abstandsregeln und Kostenfragen erwiesen.

Platzmangel in Ausweichspielstätte

Ein Nadelöhr sei die im Vergleich zum historischen Schlosshof geringere Platzzahl im Fürstlichen Marstall gewesen – der Ausweichspielstätte für Opernaufführungen und Konzerte bei schlechtem Wetter. „Hätten wir 50 Zuschauer nach Hause schicken sollen, die keinen Platz gefunden hätten?“ fragt Fitzner.

Genauso sei das Risiko bei Opernproben zu groß. „Wir hatten zwar mit ‚La Tragédie de Carmen‘ nur eine relativ kleine Produktion geplant, doch mit unter den geltenden Regeln wäre selbst die kaum umsetzbar“, so der künstlerische Leiter des Festivals – zumal für die Schlossfestspiele nicht nur Sänger aus dem Harz, sondern auch aus dem Ausland anreisen.

Derzeit suchten Fitzner und sein Team nach Alternativen, um Wernigerödern und Touristen doch noch ein paar musikalische Leckerbissen in diesem Sommer zu servieren: „Ich will versuchen, im August die Schlosshof-Serenaden zu reaktivieren.“ Solche Konzerte habe das PKOW Mitte der 1990er Jahre gegeben – in Fitzners Anfangszeit in Wernigerode.

Informationen zur Rückabwicklung für bereits erworbene Karten gibt es hier.