Der Harz mit seinen kurvigen Straßen gilt als Paradies für Motorradfahrer - doch allein 2025 starben bereits fünf Biker bei Unfällen. Welche Stellen im norddeutschen Mittelgebirge als besonders gefährlich gelten und wie die Polizei sie entschärfen will.

Nach tödlichen Crashs im Harz: Polizei nimmt beliebte Biker-Strecken ins Visier

Der Harz mit seinen kurvigen Straßen gilt als beliebtes Ziel für Motorradfahrer - wie hier auf der B4 zwischen Torfhaus und Braunlage.

Landkreis Harz. - Die Motorrad-Saison 2025 im Harz neigt sich langsam dem Ende entgegen. Seit deren Beginn im März sind fünf Biker im Landkreis tödlich verunglückt - drei mehr als im kompletten Jahr 2024. Nun nimmt die Polizei vor allem zwei Stellen unter die Lupe, auf denen es häufiger Unfälle gibt.