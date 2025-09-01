weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach tödlichen Crashs im Harz: Polizei nimmt beliebte Biker-Strecken ins Visier

Der Harz mit seinen kurvigen Straßen gilt als Paradies für Motorradfahrer - doch allein 2025 starben bereits fünf Biker bei Unfällen. Welche Stellen im norddeutschen Mittelgebirge als besonders gefährlich gelten und wie die Polizei sie entschärfen will.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 01.09.2025, 19:57
Der Harz mit seinen kurvigen Straßen gilt als beliebtes Ziel für Motorradfahrer - wie hier auf der B4 zwischen Torfhaus und Braunlage.
Der Harz mit seinen kurvigen Straßen gilt als beliebtes Ziel für Motorradfahrer - wie hier auf der B4 zwischen Torfhaus und Braunlage. Foto: Swen Pförtner/picture alliance/dpa

Landkreis Harz. - Die Motorrad-Saison 2025 im Harz neigt sich langsam dem Ende entgegen. Seit deren Beginn im März sind fünf Biker im Landkreis tödlich verunglückt - drei mehr als im kompletten Jahr 2024. Nun nimmt die Polizei vor allem zwei Stellen unter die Lupe, auf denen es häufiger Unfälle gibt.