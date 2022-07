Dampflok der Harzer Schmalspurbahnen verlässt nach 23 Jahren Hasselfelde

23 Jahre lang hat die Dampflok mit der Nummer 99 7244 in Hasselfelde im Lokschuppen gestanden. Am Donnerstag wurde die Zugmaschine wieder auf die Gleise gebracht.

Hasselfelde - Eisig ist der Morgen am Bahnhof von Hasselfelde, ein Grad plus fühlen sich an wie vier Grad minus. Zwei Dutzend Unentwegte mit Kameras vor dem Bauch harren in der Kälte aus. Es sind Eisenbahnfans, die auf ein besonderes Ereignis warten: Nach 23 Jahren wird eine große Brockenlok aus dem Dornröschenschlaf geholt und wieder auf die Gleise gesetzt.