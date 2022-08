Das Ausflugsziel Steinerne Renne nahe Wernigerode ist wieder geöffnet

Wernigerode - Wer es hier hoch geschafft hat, hat sich ein kaltes Getränk verdient: Der Wasserfall Steinerne Renne ist rund 8,5 Kilometer Fußweg vom Wernigeröder Marktplatz entfernt. Immer bergauf, vorbei an Wasserkraftwerk und Schienen der Harzer Schmalspurbahn geht es durch den Wald, mal bietet sich durch die Baumwipfel ein Blick zum Schloss, mal zum Brockengipfel. Die Wanderung ist nun wieder aus einem weiteren Grund beliebt bei Einheimischen und Touristen – das historische Waldgasthaus neben dem Ausflugsziel feiert Wiedereröffnung.

An fünf Tagen – mittwochs bis sonntags – bewirten Michael Fleckstein und Annett Rische von 11 bis 18 Uhr ihre Gäste. Seit gut einem Monat bewirtschaftet das Paar das hochgelegene Lokal. „Die Resonanz ist sehr gut, auch die Rezensionen im Internet“, berichtet Annett Rische. „Dabei haben wir noch überhaupt keine Werbung gemacht.“

Kindheitserinnerungen geben Anstoß

Dafür sei es zu früh, noch zu viele Baustellen müssen beseitigt werden. Immerhin stand das markante Fachwerkgebäude Monate lang leer (die Volksstimme berichtete am 4. Mai). „Wir haben in der Zeitung gelesen, dass neue Pächter gesucht werden“, so Rische. „Ich kam schon als Kind hierher und dachte, hier muss wieder Leben rein“, sagt die in Heudeber Aufgewachsene. „Mich hat besonders die Lage gereizt“, ergänzt Michael Fleckstein. „Ich war mal um Weihnachten hier, als alles verschneit war. Das erinnerte mich an Tschechien.“ Dort ist der gebürtige Thüringer aufgewachsen.

Der gelernte Koch – der auch in der Forstwirtschaft, als Elektriker und als Industriekletterer tätig war – kam 1998 für den Job nach Wernigerode. Mit seiner letzten Beschäftigung sei er nicht mehr glücklich gewesen, berichtet er. Ähnlich ging es seiner Lebenspartnerin – die beiden sind seit sieben Jahren liiert – die im Verkauf tätig war. Es sei Zeit für einen Neuanfang gewesen.

Keine Furcht vor dem Winter

Und das in mehr als einer Hinsicht. Das Paar, der 18-jährige Sohn Niklas Rische sowie die Familienhündin zogen von Schierke in das historische Fachwerkhaus, in eine Wohnung direkt über dem Selbstbedienungstresen.

Und, wie ist es so, das Leben ganz ohne Nachbarn, mitten im Wald? „Sehr schön. Ich genieße die Ruhe“, schwärmt Annett Rische. Das Plätschern des Wasserfalls sei eine willkommene Einschlafhilfe. „Hier ist es noch richtig grün. Es ist schön“, stimmt ihr Sohn zu. Das Stadtleben fehle ihm nur manchmal. „Aber so weit ist der Weg ja nicht.“

Zumindest im Sommer. Nach tagelangem Schneefall kann die sonst 30-minütige Fahrt angesichts des schmalen, kurvenreichen Weges zur Tortur werden. Angst habe sie davor keine, sagt Annett Rische. „Wir schaffen uns genügend Vorräte an und sitzen das aus“, sagt sie. „Es stört mich nicht, mich mal ein paar Tage zurückzuziehen.“

Stempelstelle 28 der Harzer Wandernadel

Davon kann derzeit keine Rede sein. Harzer wie Urlauber nutzen zuhauf die Ferien zum Wandern und um sich am Eingang des Lokals den Stempel 28 der Harzer Wandernadel zu sichern. „Die Gäste müssen entschuldigen, dass noch nicht alles rund läuft. Es ist noch im Aufbau“, sagt Annett Rische. „Wir wussten ja, dass es stressig wird“, ergänzt Michael Fleckstein. „Das ist ja auch gut so – solange es um die Gäste geht. Aber das drumherum ist mehr, als wir erwartet haben“, gesteht der 56-Jährige.

14- bis 15-Stundentage seien keine Ausnahme – auch dann nicht, wenn der Ausschank geschlossen ist. Hier sei ein Wasserrohr verstopft, dort die Regenrinne. Holzbalken müssen ausgetauscht, Stolperstellen beseitigt werden. Die Dekoration ist noch nicht perfekt, es fehle an vielen Ecken und Kanten. „Wir haben noch nicht einmal einen Telefonanschluss“, berichtet die Existenzgründerin. Zudem sei es nicht leicht, Lieferanten zu finden, die den Berg hinauf fahren wollen oder können. „Wir warten zum Beispiel schon lange auf eine Eistruhe.“

Bodenständige Küche mit regionalen Produkten

Die Einkäufe erledige Fleckstein deshalb selbst. Drei Mal die Woche fährt er dafür ins Tal. „Ich achte bei den Produkten auf Regionalität und Frische“, betont er. Bodenständige Gerichte wie Soljanka, selbst panierte Schnitzel und Leberkäse bringt er auf die Teller. „Das passt hier her und das ist das, was die Leute wollen.“

Künftig dürfen sich Naschkatzen zudem auf ein breitgefächertes Kuchenangebot freuen. „Wir wollen eine Kuchenküche im Nebengebäude einrichten“, kündigt Annett Rische an. Backen sei ihr Hobby, Schmand-Himbeer-Kuchen ihre Spezialität.

Vielleicht wird der schon zum Renne-Herbstfest serviert, das die Familie plant. „Mit passenden Speisen und Livemusik“, lädt Fleckstein ein. Zu dieser Gelegenheit können die Besucher auch gleich einen Blick auf die umfassenden Bauarbeiten im Haus werfen.

Sie betreiben den Selbstbedienungskiosk an der Steinernen Renne bei Wernigerode, von links: Niklas Rische, Michael Fleckstein und Annett Rische. Foto: Sandra Reulecke

Gastraum und Hotelzimmer in neuem Gewand

Der Gastraum und der Hotelbereich werden derzeit saniert und mit neuer Farbe versehen. Verantwortlich für die Modernisierung des 7000 Quadratmeter großen Areals ist die Hotel Steinerne Renne OHG unter Federführung von Anja Wagner, die in der Wernigeröder Westernstraße das Sportgeschäft Klippenkuckuck betreibt. „Sie ist die Pächterin und neue Mitgesellschafterin der Betriebsgesellschaft“, erläutert Alfred Michlenz, der Geschäftsführer der OHG mit Sitz in Böhlen bei Leipzig.

Michlenz habe die Steinerne Renne schon zu DDR-Zeiten kennengelernt. „Mein Schachlehrer hat mich dort mit hingenommen. Er war für die Beschilderung von Wanderwegen im Harz zuständig“, berichtet er. Als der Finanzberater dann vor rund 20 Jahren davon hörte, dass die damaligen Besitzer der Steinernen Renne in finanzielle Schieflage geraten seien und das Objekt zum Verkauf stand, habe er beschlossen, mit seiner offenen Handelsgesellschaft Gasthaus und Hotel zu erwerben. Es sei ihm wichtig gewesen, das Objekt zu erhalten.

„Ich bin sehr froh, dass sich nun Leute aus der Region darum kümmern“, betont Michlenz. Noch gebe es einiges zu tun, aber er sei sicher, dass es gelinge, dem Waldgasthaus zu altem Glanz zu verhelfen. Oder wie es Annett Rische ausdrückt: „Die Steinerne Renne ist aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Jetzt müssen nur noch die Dornen entfernt werden.“