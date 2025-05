Das Geheimnis des Wernigeröder Rathauses: Harzer Autor enthüllt mystische Sage in neuer Publikation für Kinder

Ulrich Hardam präsentiert sein neues Flitzi-Heft "Das Spelhus in Wernigerode - Nach einer Harzer Sage".

Wernigerode. - Der Autor Ulrich Hardam erweckt in seinen Flitzi-Heften Harzer Sagen wieder zum Leben. In kurzen Geschichten mit bunten Illustrationen nimmt die Brockenhexe „Flitzi“ die jüngsten Leser mit in ihre Welt. Als Sympathieträgerin der Kinder erzählt sie ihnen die geheimnisvollen Sagen, die von Orten im Harz handeln.