Fünf Kandidaten, fünf Menüs, ein Gewinner: „Das perfekte Dinner“ kehrt in den Harz zurück. Wer holt sich die 3.000 Euro Siegprämie? Alles, was Hobbyköche zur Bewerbung für die TV-Show von Vox wissen müssen.

Ob im Harz auch Vorspeisen wie diese angerichtet werden, wenn die Kochshow "Das perfekte Dinner" wieder in der Region gedreht wird?

Landkreis Harz. - Hobbyköche im Harz aufgepasst: „Das perfekte Dinner“ kehrt zurück in die Region. Bereits 2017 war die Vox-Fernsehsendung zu Gast in der Gegend unterm Brocken. Nun wird die Nachfolgerin von Elke aus Harzgerode gesucht, die damals gewann.