„Sensationeller Weihnachtsmarkt“ TV-Hundetrainer Martin Rütter spricht im Podcast über Magdeburg

Martin Rütter steht auf Bühnen, schreibt Bücher und gibt Tipps zur Hundeerziehung. In seinem Podcast „Tierisch Menschlich“ hat er jetzt über Magdeburg gesprochen.

Von Lena Bellon 23.12.2025, 17:30
Martin Rütter redet in seinem Podcast von Magdeburg.
Martin Rütter redet in seinem Podcast von Magdeburg. Foto: Sina Schuldt/dpa

Magdeburg. - Der Hundetrainer Martin Rütter ist bekannt für seine Tipps zur Hundeerziehung, seinem Einsatz für Tierrechte, aber auch dafür, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen zu haben. In seinem Podcast „Tierisch Menschlich“, den er zusammen mit Wissenschaftsautorin Katharina Adick hat, hat er nun eine Lobeshymne auf Magdeburg gehalten.