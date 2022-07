Das Weihnachtshaus von Langeln

Der Hingucker schlechthin ist in der Weihnachtszeit in der Nordharz-Ortschaft Langeln ist das so genannte Weihnachtshaus in der Beckerstraße. Cornelia Haak und Sven Kempna schmücken ihr Haus seit Jahren – und jedes Jahr kommt neue Dekoration dazu.

Langeln - In der Nordharz-Ortschaft Langeln kennt es jedes Kind und inzwischen sicher auch jeder Erwachsene: das sogenannte Weihnachtshaus in der Beckerstraße 3. Cornelia Haak und ihr Lebensgefährte Sven Kempna sind dort zu Hause und haben sich vor einigen Jahren zu dieser aufwendigen Aktion entschlossen. „Das ist nicht nur im Ort, sondern auch bei uns gut angekommen und so wird in jedem Jahr noch etwas dazugekauft“, sagt Cornelia Haak. In diesem Jahr waren es mehrere hübsche Figuren, für die die beiden Bewohner runde 500 Euro ausgeben haben.