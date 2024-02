Ilsenburg. - Er ist 64 Jahre alt, fühlt sich topfit und hat viel Spaß an seiner Arbeit. Dennoch sucht Dittmar Kalo, der Chef-Hallenwart der Ilsenburger Harzlandhalle, schon jetzt nach einem Nachfolger. „Die Arbeit hier ist umfangreich und vielfältig. Da braucht man schon so ein bis zwei Jahre, um durch alles durchzusteigen“, sagt Dittmar Kalo, der einst den selben Weg nahm.

Er war viele Jahre in einem Bad Harzburger Unternehmen beschäftigt, wurde dann aber gekündigt. Zum Glück war damals eine Stelle in der Harzlandhalle frei, auf die sich Dittmar Kalo bewarb, der damals stellvertretender Ilsenburger Ortswehrleiter war.

Brandschutz ist sehr wichtig

„Da die Arbeit in der Halle sehr viel mit Brandschutz zu tun hat, hatte ich offenbar sehr gute Karten und wurde genommen. Ich habe so von meinem Vorgänger Günter Zschach viel gelernt. Als Günter dann in Rente ging, übernahm ich seine Aufgaben“, sagt Kalo, der inzwischen seit elf Jahren in der Harzlandhalle tätig ist.

Seine Arbeit ist sehr interessant und er hat den Vorteil, auch den einen oder anderen Prominenten kennzulernen. „Einige wenige waren nicht sehr umgänglich, aber die meisten der aus dem Fernsehen bekannten Stars sind sehr freundlich“, sagt Dittmar Kalo und erinnert sich gern an einige besondere Erlebnisse.

Mit Promis auf Du und Du

„Immer wenn der Sänger G.G. Andersen in Ilsenburg zu Gast ist, lädt er mich zu einem Glas Bier und einem Schwatz ein“, sagt er. Besonders beeindruckend fand er auch ein über einstündiges Gespräch mit dem Musiker und Mundharmonikaspieler Michael Hirte. „Zwischen Soundcheck und Auftritt war viel Zeit und da haben wir uns ins Freie gesetzt und mal von Mann zu Mann gesprochen. Das war schon sehr interessant“, sagt Kalo, will aber keine Details des Gesprächs nennen. Beeindruckend war es aber schon.

Der Bahnschwellen-Trick

Vielleicht ist es auch diese Verschwiegenheit, die den Hallenwart zu einem Mitwisser so mancher Bühnengeheimnisse macht. Als Beispiel nennt Dittmar Kalo ein Erlebnis mit den Ehrlich Brothers, den weltweit gefragten und derzeit wohl bekanntesten deutschen Magiern. „Sie müssen wohl bemerkt haben, dass ich von ihrem Programm begeistert bin. Und da haben sie mich in das Geheimnis um das Verbiegen der Eisenbahnschwellen eingeweiht. Aber auch da gilt – ich darf es nicht weitererzählen und musste sogar dafür unterschreiben“, sagt der Hallenwart, der dafür volles Verständnis hat, denn in der Show-Branche geht es auch um viel Geld.

Es sind aber nicht nur die Begegnungen mit den Promis, auch die vielen kleinen Begebenheiten in der Harzlandhalle als zentralem Veranstaltungsplatz der Stadt sorgen für die Liebe zu seiner Arbeit. „Gefühlt scheint mich jeder Ilsenburger zu kennen, denn irgendwie war jeder schon mal in der Halle – egal ob bei einem Konzert, einer Sportveranstaltung oder der Jugendweihe. Denn so vielfältig die multifunktionale Harzlandhalle auch genutzt werden kann, so vielfältig sind auch die Begegnungen mit den Menschen“, sagt Kalo.

Gefragte Helfer in der Not

In absehbarer Zeit würde sich Dittmar Kalo gern zur Ruhe setzen. Nun hofft er, einen geeigneten Nachfolger zu finden, den er dann gut einarbeiten kann.

Bis es soweit ist, wird er als Kopf eines kleinen Teams aus zwei hauptberuflichen Mitarbeitern und sechs Teilzeitkräften weiter dafür sorgen, dass die Erwartungen der Besucher erfüllt werden und alles gut und fristgerecht klappt. Denn manchmal kann es zeitlich schon ein wenig eng werden, wenn die Veranstaltungen einen schnellen Bühnenumbau erfordern. Dabei können Dittmar Kalo und sein Team meist nur bedingt helfen, denn viele Veranstalter haben ihre eignen Auf- und Abbaucrews mit dabei, bei denen im Prinzip jeder Handgriff sitzt. Sollte es aber doch irgendwo klemmen, dann sind Dittmar Kalo und seine Mitstreiter gern als Helfer in der Not vor Ort.

Wegen ihnen musste in all den Jahren nämlich noch keine Veranstaltung in der Halle abgesagt werden.