Bauhof in Hasselfelde Nach Schlüsselübergabe: Feuerwehr im Harz kann in neues Zuhause einziehen

Erst gab der Stadtrat Oberharz am Brocken grünes Licht, jetzt folgte die symbolische Schlüsselübergabe. Die Feuerwehr in Hasselfelde kann nun in ihr neues Gerätehaus einziehen.