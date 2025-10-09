weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Erst nach dem Ende der DDR konnten sich die Kletterer im Harz in einem Verein organisieren - der Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins. Das liegt nun 35 Jahre zurück und wird mit lebenden Legenden und einem Blick nach vorn gefeiert. Das ist geplant im Basislager Brocken.

Von Thomas Kügler 09.10.2025, 14:15
Ulf Sternberg gehört zu den Gründungsmitgliedern des DAV Wernigerode und ist auch heute noch aktiv beim Klettern dabei.
Wernigerode. - Für die Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins (DAV) steht ein großes Fest vor der Tür. Vom 10 bis 12. Oktober wird auf dem Vereinsgelände in Schierke ein doppeltes Jubiläum gefeiert. Viele Freunde haben sich angekündigt, interessierte Nichtmitglieder sind auch eingeladen.