Freizeit im Harz Deutscher Alpenverein Wernigerode feiert Jubiläum: Welche besonderen Angebote es zur Kletterparty gibt
Erst nach dem Ende der DDR konnten sich die Kletterer im Harz in einem Verein organisieren - der Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins. Das liegt nun 35 Jahre zurück und wird mit lebenden Legenden und einem Blick nach vorn gefeiert. Das ist geplant im Basislager Brocken.
09.10.2025, 14:15
Wernigerode. - Für die Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins (DAV) steht ein großes Fest vor der Tür. Vom 10 bis 12. Oktober wird auf dem Vereinsgelände in Schierke ein doppeltes Jubiläum gefeiert. Viele Freunde haben sich angekündigt, interessierte Nichtmitglieder sind auch eingeladen.