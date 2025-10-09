Freizeit im Harz Deutscher Alpenverein Wernigerode feiert Jubiläum: Welche besonderen Angebote es zur Kletterparty gibt

Erst nach dem Ende der DDR konnten sich die Kletterer im Harz in einem Verein organisieren - der Sektion Wernigerode des Deutschen Alpenvereins. Das liegt nun 35 Jahre zurück und wird mit lebenden Legenden und einem Blick nach vorn gefeiert. Das ist geplant im Basislager Brocken.