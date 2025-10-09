Aufgrund von Wartungsarbeiten bleibt das Rolli-Bad in Haldensleben für zwei Wochen geschlossen. Auch die Sauna-Landschaft ist betroffen.

Haldensleben/vs - Das Haldensleber „Rolli-Bad“ schließt demnächst für zwei Wochen. Wie die Stadtwerke Haldensleben mitteilen, werde die Zeit für die jährlichen Wartungsarbeiten in dem Sport- und Freizeit genutzt. Auch der Saunabereich sei von der Schließung betroffen.

„Alle Becken werden entleert, gereinigt und von Rost befreit. Zudem werden beschädigte Fliesen und Fugen erneuert sowie die Markierung der Tauchstreifen aufgefrischt“, erklärt Rolli-Bad-Teamleiter Thomas Ritzmann.

Schließzeit im Rolli-Bad: Technische Anlagen werden gewartet

Neben den Becken sollen auch die technischen Anlagen gewartet und die Umwälzpumpen überprüft werden. Das Außenbecken bleibt außer Betrieb, während sämtliche Bereiche inspiziert werden. „Diese Maßnahmen während des laufenden Badebetriebs durchzuführen, ist nicht möglich. Deshalb ist die Schließung des gesamten Bades notwendig“, sagt Thomas Ritzmann.

Geschlossen bleibt das Rolli-Bad vom 13. bis einschließlich 26. Oktober. „Die Wartungsarbeiten sind bewusst in die Herbstferien gelegt, um Unterrichtsausfälle beim Schulschwimmen möglichst gering zu halten. Dies beträfe insbesondere die dritten Klassen von insgesamt 42 Schulen im Einzugsgebiet Börde, die regelmäßig im Rolli-Bad Schwimmunterricht halten“, erläutert Pressesprecherin Diana Pfeil.

Auch interessant:Mit Video: Rolli-Bad in Haldensleben wird saniert

Auch die Sauna erhalte vor Beginn der Hochsaison eine gründliche Wartung. Ab November seien dann einmal im Monat an einem Freitagabend verschiedene Themenabende in der Sauna-Landschaft geplant.

Die zweiwöchige Schließzeit werde außerdem genutzt, um die Mitarbeitenden zu schulen - zum Beispiel in Erster Hilfe oder im Umgang mit Gefahrstoffen.