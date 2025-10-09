Nachdem die Obdachlose Ines H. den Platz vor dem katholischen Pfarramt in Halberstadt verlassen hat, herrscht endlich Ruhe in der Gröperstraße. Können die Anwohner nun auf dauerhaften Frieden hoffen?

Nach Einweisung in Psychiatrie: Wie es für Obdachlose Ines H. aus Halberstadt weitergeht

Solche Bilder dürften in Halberstadt vorläufig der Vergangenheit angehören. Die obdachlose Ines H. wurde in einer Spezialklinik untergebracht.

Halberstadt. - Müll, Gebrüll und Bedrohungen: Seit mehr als drei Jahren war die Obdachlose Ines H. ein Ärgernis für die Einwohner von Halberstadt. Zuletzt hatte sie ihr Lager in der Altstadt aufgeschlagen. Nach vielen schlaflosen Nächten können deren Anwohner nun auf einen dauerhaften Frieden hoffen.