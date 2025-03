Das Diakonie-Krankenhaus in Elbingerode wurde als attraktivster Arbeitgeber im Gesundheitswesen 2024/25 ausgezeichnet. In welchen Bereichen es besonders gut läuft, wo es Verbesserungspotenzial gibt und wie Patienten davon profitieren.

Klinikum in Elbingerode

Das Diakonie-Krankenhaus in Elbingerode ist als attraktivster Arbeitgeber im Gesundheitswesen ausgezeichnet worden.

Elbingerode. - Es ist eines der größten Arbeitgeber in der Region. Nun hat das Diakonie-Krankenhaus in Elbingerode eine deutschlandweite Auszeichnung erhalten. Diese gibt Einblicke in das Verhältnis des Arbeitgebers zu den Mitarbeitern, sagt aber auch etwas über den Umgang mit Patienten aus.