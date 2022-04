Die Chefin der Zahlen verlässt Veckenstedt

Antje Heuschkel, Leiterin des Nordharzer „Finanzamtes“, wird die Verwaltung in Veckenstedt verlassen. 2022 wechselt sie in eine Bundesbehörde nach Salzgitter.

Veckenstedt - Die zweitdienstälteste Amtsleiterin der Nordharzer Gemeindeverwaltung wird ihrer bisherigen Arbeit den Rücken kehren. Antje Heuschkel, die seit dem 1. Juni 2006 zunächst in der Nordharzer Verwaltungsgemeinschaft und nach der Gebietsreform in der Gemeinde Nordharz im Amt für Finanzen arbeitete und dieses seit einiger Zeit auch leitete, will sich noch einmal beruflich verändern.