Langeweile in den Ferien? Das Wildpark-Team aus Wernigerode hat sich dafür eine Lösung einfallen lassen. Was es mit der neuen Veranstaltungsreihe auf sich hat.

Wernigerode. - Was frisst ein Luchs zum Frühstück? Was schmeckt Rehen besonders gut? Antworten auf diese Fragen gibt es bei einer neuen Veranstaltungsreihe im Wildpark Christianental in Wernigerode. Und bei der kommen die Besucher den Tieren so nah wie sonst nie, verspricht Park-Chef René Lindemann.