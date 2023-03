Seit Monaten ziert Werbung für Domino's Pizza-Kette die Schaufenster eines Geschäfts in Wernigerode. Eröffnet die Filiale bald oder haben sich die Pläne zerschlagen?

Die Pizza-Kette Domino's eröffnet eine Filiale in Wernigerode – so wird seit Monaten geworben.

Wernigerode - Kommt sie noch oder nicht? Seit Monaten werben Schaufenster am Eckgebäude Burgstraße/Unterengengasse in Wernigerode für die Pizza-Kette Domino’s. Im Inneren des Geschäfts, in dem früher ein Solarium zu finden war, sind auch bereits Tische und Stühle zu entdecken. Ein Eröffnungsdatum sucht man dagegen vergebens.