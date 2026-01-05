Eine große Herausforderung hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Wernigerode 2025 gemeistert, 2026 steht dem Kreisverband die nächste bevor. Warum Geschäftsführer Matthias Mann zuversichtlich in die Zukunft der Helfer blickt.

Das Deutsche Rote Kreuz aus Wernigerode muss für die nächsten neun Jahre den Rettungsdienst sicherstellen.

Wernigerode. - Der Kreisverband Wernigerode vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) hat viele Aufgaben – von der Absicherung von Großveranstaltungen über die Kleiderkammer bis hin zu Bergwacht und Rettungsdienst. Geschäftsführer Matthias Mann berichtet im Interview mit Reporter Holger Manigk, welche richtungsweisende Entscheidung 2026 auf die Haupt- und Ehrenamtler zukommt.