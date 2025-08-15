weather regenschauer
  4. Bahnhof Wernigerode: Müll, Drogen und Vandalismus sorgen für Kritik

Zugreisen im Harz Bahnhof Wernigerode: Wachsende Kritik wegen Dreck und Vandalismus - Harz-Stadt greift hart durch

Zwischen Fachwerkromantik und Bahnhofstristesse: Wernigerode kämpft gegen Müll, Gestank und Unsicherheit an seinem Hauptbahnhof. Was Zugreisenden diesen Sommer besonders unangenehm auffällt und wie die Harz-Stadt nun reagiert.

Von Holger Manigk Aktualisiert: 15.08.2025, 10:30
Wernigerodes Hauptbahnhof steht mal wieder in der Kritik: Reisende beklagen Dreck, Schmierereien und Müll vor allem an einer Stelle des Geländes. Foto: Holger Manigk

Wernigerode. - Der Hauptbahnhof ist das Erste, was viele Reisende von Wernigerode sehen: Immer wieder hagelt es Beschwerden über Dreck, Müll und Gestank an dem vermeintlichen Aushängeschild. Obwohl sich die Harz-Stadt und die Deutsche Bahn um Verbesserungen bemühen, wächst diesen Sommer wieder der Unmut. Vor allem ein Teil der Station steht im Kreuzfeuer der Kritik.