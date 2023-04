DDR-Plattenbauviertel Angst vor Verbrechen: So gefährlich ist Wernigerodes Harzblick

Der Harzblick in Wernigerode: Was ist aus dem einstigen DDR-Vorzeige-Plattenbauviertel geworden? Viele Anwohner beklagen die gestiegene Kriminalität, fürchten um ihre Sicherheit. Was die Polizei dazu sagt.