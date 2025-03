Plötzlich ist der Kurtsteich leer – und Wernigeröder fragen sich: Was wird aus den Schwänen, die dort ein zu Hause gefunden haben? Doch für die Wasservögel scheint das sogar ein Glücksfall zu sein.

Ebbe im Kurtsteich in Wernigerode: Verlieren Schwäne ihr Zuhause?

Schlaraffenland für Schwäne und Co.: Durch das Ablassen des Kurtsteich in Wernigerode finden die Wasservögel nun viel Nahrung.

Wernigerode. - Neuerdings ist der Wernigeröder Kurtsteich am Veckenstedter Weg eine Schlamm-Landschaft. Er führt seit Anfang März kein Wasser mehr. Nun fragen sich Wernigeröder, was mit den Schwänen geschieht, die an dem Gewässer heimisch sind.