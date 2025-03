Ein ungewöhnlicher Anblick in Wernigerode: Der Kurtsteich ist verschwunden. Statt Wasser gibt es nur noch Schlamm. Warum sich Einwohner und Besucher der Harz-Stadt vorerst an diesen Anblick gewöhnen müssen.

Schlammwüste statt Idyll: Das steckt hinter dem leeren Kurtsteich in Wernigerode

Das Wasser des Kurtsteichs in Wernigerode wurde abgelassen. Spaziergänger finden nun nur noch eine schlammige Landschaft vor.

Wernigerode. - Schwäne sind auf der Suche nach Nahrung in der Schlammlandschaft. Vom einst idyllischen Kurtsteich am Veckenstedter Weg in Wernigerode ist nur noch eine trostlose Matschgrube übrig. Einheimische sind verwundert.